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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44181

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП

Инспекторы получили сообщение о ДТП на улице Интернационалистов.

Прибыв на место ДТП, патрульные выяснили, что 57-летний водитель ВАЗ-21011 при парковке своего авто допустил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-21070.

Оформляя ДТП стражи порядка, заметили, что виновник ДТП имеет явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей водитель отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте остановки или в медицинском учреждении.

Полицейские составили на него два админпротоколы: ст. 124 (совершение ДТП) и 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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