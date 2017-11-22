В Сумах пьяный водитель устроил ДТП

Прибыв на место ДТП, патрульные выяснили, что 57-летний водитель ВАЗ-21011 при парковке своего авто допустил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-21070.
Оформляя ДТП стражи порядка, заметили, что виновник ДТП имеет явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей водитель отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте остановки или в медицинском учреждении.
Полицейские составили на него два админпротоколы: ст. 124 (совершение ДТП) и 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП.
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