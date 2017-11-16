В Сумах на улице нашли пистолет

Происшествие случилось на улице Прокофьева. Стражи порядка получили сообщение об обнаружении неизвестного предмета. Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что в траве находился не заряженный металлический предмет, внешне похожий на пистолет 9-миллиметрового калибра.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Указанный предмет был изъят и направлен на экспертизу.
Патрульная полиция Сум призывает граждан быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно сообщать на линию 102.
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