В Сумах на улице нашли пистолет Во время уборки территории работница заправки обнаружила предмет, похожий на пистолет.

Происшествие случилось на улице Прокофьева. Стражи порядка получили сообщение об обнаружении неизвестного предмета. Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что в траве находился не заряженный металлический предмет, внешне похожий на пистолет 9-миллиметрового калибра.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Указанный предмет был изъят и направлен на экспертизу.

Патрульная полиция Сум призывает граждан быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно сообщать на линию 102.