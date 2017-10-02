Сумчане стали меньше травмироваться Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактические заведения города - 346 человек (меньше на 9,9% чем на предыдущей неделе - 384), в том числе количество травмированных детей - 61 (за предыдущую неделю - 56).

Из 346 травм: бытовых - 240, уличных - 80, производственных - 1, других - 25. Из 240 бытовых травм: переломов - 46, травм связок - 34, ран - 76, вывихов - 8, других - 76 (на предыдущей неделе - 269). Из 80 уличных травм: переломов – 19, травм связок – 14, ран – 23, вывихов - 2, других - 22 (на предыдущей неделе - 89). Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 7 (за предыдущую неделю - 7): ул. Мира - 2, ул. Харьковская - 2, пр.М.Лушпы - 2, ул. Металлургов - 1.