Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12125

Сумчане стали меньше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактические заведения города - 346 человек (меньше на 9,9% чем на предыдущей неделе - 384), в том числе количество травмированных детей - 61 (за предыдущую неделю - 56).

Из 346 травм: бытовых - 240, уличных - 80, производственных - 1, других - 25.

Из 240 бытовых травм: переломов - 46, травм связок - 34, ран - 76, вывихов - 8, других - 76 (на предыдущей неделе - 269).

Из 80 уличных травм: переломов – 19, травм связок – 14, ран – 23, вывихов - 2, других - 22 (на предыдущей неделе - 89).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 7 (за предыдущую неделю - 7): ул. Мира - 2, ул. Харьковская - 2, пр.М.Лушпы - 2, ул. Металлургов - 1.

Общество Травматизм

По тематике

27.11.2017 09:58

Сумчане стали меньше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактические заведения города - 356 человек....

13.11.2017 14:10

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 370 человек....

30.10.2017 12:23

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 368 человек (больше на 4,6% чем на предыдущей...

17.10.2017 12:24

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактические заведения города - 308 человек (на предыдущей неделе - 285)....

02.10.2017 17:00

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 399 человек (на 7,8% больше чем предыдущей неделе...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.