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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3028

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения горсовета.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 1» проводились ремонтные работы лестниц в корпусе стационара, рентгенологического кабинета и экстренного и амбулаторного ортопедо-травматологического отделения поликлиники №1.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 4» проводился ремонт пищеблока. Продолжаются ремонтные работы по замене окон в поликлинике №4.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 5» проводился текущий ремонт гастроэнтерологического отделения, отделение микрохирургии глаза, терапевтического отделения, хирургического отделения №1, операционного блока, гинекологического отделения, отделения хирургии одного дня, отоларингологического отделение, отделение ЭКМД и хронического гемодиадлизу.

В КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» продолжаются работы по капитальному ремонту фасада поликлиники №2 по ул. И. Сирко, 3 (сумма выделенных средств - 3200,0 тыс. грн).

Завершается капитальный ремонт хозяйственной части КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» по ул. Троицкая, 57. Сумма выделенных средств - 700,0 тыс. грн.

Запланировано проведение капитального ремонта рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкая, 28 (сумма выделенных средств - 250,0 тыс. грн).

В КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» продолжается ремонт помещений пищеблока (выделенные средства 910 244,40 грн). Проводились ремонтные работы электрощитовой и приемного покоя акушерского корпуса, проведена замена окна в клинико-диагностической лаборатории.

В КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 г. Сумы» проводились ремонт канализационного отвода.

Общество Ремонт больниц

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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