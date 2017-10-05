Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5032

Сумчанам добавили праздничный поезд на Киев

«Укрзалізниця» назначила на период новогодних и рождественских праздников дополнительный поезд, региональный экспресс 795/796 Киев-Сумы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал доцент Конотопского института СумГУ, транспортного эксперта Дмитрия Власенко.

«По просьбе жителей Сумщины Укрзализныця назначила на период новогодних и рождественских праздников дополнительный поезд, региональный экспресс 795/796 Киев-Сумы. Дни курсирования 23, 25, 30 декабря и 8 января. Поезд останавливается на станциях Киев, Конотоп, Путивль (г.Бурынь), Ворожба, Сумы. Билеты уже в продаже. Благодарим за содействие Олега Медуницу и Александра Сугоняко.

Также продлено курсирование поезда 327/328 Сумы - Зерновое, который пытались отменить с 10 декабря», - написал он.

Отправляется киевский поезд из Киева в 6.40, прибывает в Сумы в 10.35, обратно из Сум в 11.15, прибывает в Киев в 15.58.

Общество Укрзалізниця

По тематике

06.12.2017 14:19

«Укрзалізниця» отменяет девять непопулярных маршрутов и добавляет более десяти новых

С 10 декабря «Укрзалізниця» убирает из графика движения поездов на 2017-2018 годы 9 маршрутов и добавляет более 10 новых....

04.12.2017 10:15

С 12 декабря через Сумы будет ездить ежедневный поезд «Лисичанск - Ужгород»

Об этом на своей странице в фейсбуке написал эксперт по транспорту, доцент Конотопского института СумГУ Дмитрий Власенко....

17.11.2017 16:01

«Укрзалізниця» отменяет ночной поезд «Сумы - Шостка»

В связи с введением «Укрзалізницею» нового графика движения поездов на 2017-2018 годы, с 8 декабря 2017 года прекращается курсирование ночного...

13.11.2017 12:30

Через Сумы будет курсировать поезд на Закарпатье

Скорый поезд № 46 «Закарпатье» сообщением «Ужгород-Лисичанск» будет курсировать ежедневно....

05.10.2017 12:45

Изменения в расписании сумских поездов из-за ремонта моста в Головашевке

В связи с ремонтом моста в районе с. Головашевка (Сумского района) со 2 октября меняется график движения поездов по станции...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.