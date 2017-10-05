Сумчанам добавили праздничный поезд на Киев «Укрзалізниця» назначила на период новогодних и рождественских праздников дополнительный поезд, региональный экспресс 795/796 Киев-Сумы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал доцент Конотопского института СумГУ, транспортного эксперта Дмитрия Власенко.

«По просьбе жителей Сумщины Укрзализныця назначила на период новогодних и рождественских праздников дополнительный поезд, региональный экспресс 795/796 Киев-Сумы. Дни курсирования 23, 25, 30 декабря и 8 января. Поезд останавливается на станциях Киев, Конотоп, Путивль (г.Бурынь), Ворожба, Сумы. Билеты уже в продаже. Благодарим за содействие Олега Медуницу и Александра Сугоняко.

Также продлено курсирование поезда 327/328 Сумы - Зерновое, который пытались отменить с 10 декабря», - написал он.

Отправляется киевский поезд из Киева в 6.40, прибывает в Сумы в 10.35, обратно из Сум в 11.15, прибывает в Киев в 15.58.