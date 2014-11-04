В Сумах прошел чемпионат области по художественной гимнастике

В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменок из Харькова, Павлограда, Сум, Чернигова, Киева, Шостки. Девушки соревновались в разных возрастных категориях и по программам I, II, III разрядов а также по программам КМС и МС Украины.
Среди самых младших участниц по программе «Юный гимнаст» (2012 г.р.) победительницей стала Тхир Варвара (Сумы).
По программе КМС (2004 г.р.):
I место - Кириенко Ольга (Сумы)
II место - Купченко Эвелина (Павлоград)
III место - Лукаш София (Сумы)
По программе КМС (2002 г.р.):
I место - Черевичная Анна (Сумы)
II место - Черкай Екатерина (Шостка)
III место - Андриевская Мария (Харьков).
По программе МС победительницей чемпионата стала Чеснокова Валерия (Сумы).
Эти соревнования каждый год происходят накануне дня Святого Николая, поэтому все участницы получили праздничные подарки.
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