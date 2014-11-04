В Сумах прошел чемпионат области по художественной гимнастике ДЮСШ № 2 г. Сумы совместно с Сумской областной ДЮСШ 9-10 декабря в СК «Динамо» провели открытый чемпионат Сумской области по художественной гимнастике среди воспитанников ДЮСШ.

В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменок из Харькова, Павлограда, Сум, Чернигова, Киева, Шостки. Девушки соревновались в разных возрастных категориях и по программам I, II, III разрядов а также по программам КМС и МС Украины.

Среди самых младших участниц по программе «Юный гимнаст» (2012 г.р.) победительницей стала Тхир Варвара (Сумы).

По программе КМС (2004 г.р.):

I место - Кириенко Ольга (Сумы)

II место - Купченко Эвелина (Павлоград)

III место - Лукаш София (Сумы)

По программе КМС (2002 г.р.):

I место - Черевичная Анна (Сумы)

II место - Черкай Екатерина (Шостка)

III место - Андриевская Мария (Харьков).

По программе МС победительницей чемпионата стала Чеснокова Валерия (Сумы).

Эти соревнования каждый год происходят накануне дня Святого Николая, поэтому все участницы получили праздничные подарки.