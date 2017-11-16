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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54124

Сумской каратист отличился в Словакии

Сумчанин Игорь Угнич завоевал сразу две медали на турнире по каратэ в словацкой Нитре.

Международный турнир «Rudolf Farmadin's memory cup» прошел 9 декабря. Нашему земляку, который обычно выступает в весовой категории до 60 кг, на это раз пришлось драться в более тяжелом весе – до 67 кг. Кроме того, он выступил еще и в весе до 75 кг. При чем больше преуспел как раз в последнем, где, проведя четыре поединка, стал лучшим. В меньшем же весе, стал третьим, выиграв три поединка и уступив в полуфинале только венгерскому спортсмену, бронзовому призёру молодежного чемпионата мира (сказалась усталость).

Спорт Игорь Угнич Каратэ

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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