Сумской каратист отличился в Словакии Сумчанин Игорь Угнич завоевал сразу две медали на турнире по каратэ в словацкой Нитре.

Международный турнир «Rudolf Farmadin's memory cup» прошел 9 декабря. Нашему земляку, который обычно выступает в весовой категории до 60 кг, на это раз пришлось драться в более тяжелом весе – до 67 кг. Кроме того, он выступил еще и в весе до 75 кг. При чем больше преуспел как раз в последнем, где, проведя четыре поединка, стал лучшим. В меньшем же весе, стал третьим, выиграв три поединка и уступив в полуфинале только венгерскому спортсмену, бронзовому призёру молодежного чемпионата мира (сказалась усталость).