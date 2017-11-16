Сумской каратист отличился в Словакии

Международный турнир «Rudolf Farmadin's memory cup» прошел 9 декабря. Нашему земляку, который обычно выступает в весовой категории до 60 кг, на это раз пришлось драться в более тяжелом весе – до 67 кг. Кроме того, он выступил еще и в весе до 75 кг. При чем больше преуспел как раз в последнем, где, проведя четыре поединка, стал лучшим. В меньшем же весе, стал третьим, выиграв три поединка и уступив в полуфинале только венгерскому спортсмену, бронзовому призёру молодежного чемпионата мира (сказалась усталость).
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