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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2896

В Сумах никак не посчитают деревья

Мэр Сум Александр Лысенко в очередной раз дал поручение пересчитать зеленые насаждения в городе.

Соответствующее поручение он дал директору департамента инфраструктуры города Григорию Яременко и своему заместителю Александру Журбе сегодня, 11 декабря, во время аппаратного совещания.

- Необходимость в этом возникла тогда, когда при удалении деревьев по улице Роменской мы посмотрели, что они внутри пустые, - начал мэр. - И мы поняли, что мы не знаем, сколько им лет, когда они были высажены и насколько могут быть опасны для сумчан. Так, на первый взгляд, они якобы безопасные, но летний ураган, когда деревья падали на автомобили, показал, что это не так. Поэтому о тех деревья, которые выше пятиэтажек, а порой и девятиэтажек, мы должны знать, когда именно они были высажены и какое их состояние.

По словам директора департамента инфраструктуры города, этот вопрос уже прорабатывался структурным подразделением. После чего департамент обратился в КП «Сумское городское бюро технической инвентаризации» с тем, чтобы там обсчитали, сколько будет стоить проведение инвентаризации зеленых насаждений в городе.

Однако директор БТИ Борис Афанасьев отметил, что вопрос в том, что во время инвентаризации нужно учитывать не только коммунальные, но и остальные зеленыя насаждения в городе.

- Без соответствующей городской программы развития города этот вопрос не решить, - считает он. - Мы не можем точно рассчитать, сколько это будет стоить, ведь не знаем, сколько у нас зеленых насаждений. Поэтому, чтобы этот вопрос не был больше для Сум проблемой, к его решению нужно подойти комплексно - сначала вычислить объемы работы, а уже потом их стоимость. Сейчас город теряет зеленые насаждения. Но проблема в том, что никто точно не может ответить, насколько существенно они уменьшились в любом парке или сквере города. Должен быть реестр объектов благоустройства, скверов и парков, и реестр на основе учета всех зеленых насаждений.

Городской голова дал поручение директору департамента инфраструктуры города Григорию Яременко и своему заместителю Александру Журбе проработать этот вопрос и сделать все, чтобы уже в следующем году Сумы были с соответствующей Программой.

Общество Деревья Зеленые насаждения

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