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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Бойца «Айдара» провели в последний путь на Сумщине

26-летний Александр Прошкин с позывным «Проха» погиб на Светлодарской дуге в пятницу, 8 декабря.

По информации Сумского областного военкомата, на выходных тело бойца привезли в Сумскую область в Лебединский район, село Каменное. Там родился Александр, и живут его родители. Похороны были сегодня, сообщает Спецкор.

Как сообщили в Лебединской райгосадминистрации, родился Александр Прошкин 22 ноября 1991 года. С 2010 года проходил срочную службу в армии, служил по контракту.

Служил во 2-й штурмовой роте 24-го штурмового батальона «Айдар» 54-й бригады.

8 декабря на Светлодарской дуге в результате огневого столкновения с ДРГ НЗФ и обстрела из миномета калибра 120-мм в районе н.п. Майское Донецкой области Александр погиб.

Общество Лебединский район Погибший в АТО

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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