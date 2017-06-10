Суд выселяет «Українську книгу» с Петропавловской Хозяйственный суд Сумской области удовлетворил иск департамента обеспечения ресурсных платежей о выселении ООО «ІКС-ПРЕС» из помещения, где до 203 года расподагалось отделение «Укрпочты» по ул. Петропавловская, 53.

Такое решение Хозсуд принял сегодня, 11 декабря.

Напомним: департамент обратился с иском о выселении в марте 2017 года в связи с окончанием срока действия договора аренда. «ІКС-ПРЕС» в суде представляли сумские юристы Александр Соколов, Юрий Ломака и Светлана Мазнева, которые выступали против, ссылаясь на то, что якобы договор был продлен за подписью тогдашнего начальника управления коммунального имущества Василия Щербака.

Якобы договор, действие которого заканчивалось в ноябре 2016 года, был продлен еще в мае, то есть за погода до окончания. Этот факт департамент поставил под сомнение, поскольку в декабре Василий Щербак своей подписью завизировал письмо о выселении «IКС-ПРЕС» в связи с окончанием срока договора аренды.

В рамках рассмотрения судебного спора юрист, который представлял департамент обеспечения ресурсных платежей, Игорь Марченко просил назначить экспертизу, которая должна была установить дату подписания г-ном Щербаком соглашения о продлении аренды. Однако представители «IКС-ПРЕСА» не предоставили суду оригинала договора, поэтому экспертиза не была проведена.

На сегодняшнем заседании представители «IКС-ПРЕСА» не явились. Суд принял решение без их присутствия. Полный текст решения будет через 5 дней. У «IСК-ПРЕСА» есть 10 дней с момента получения решения на обжалование.