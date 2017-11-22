На Роменщине тушили пожар четыре пожарки На Сумщине за минувшие сутки пожарные ликвидировали три пожара в жилых домах.

10 декабря, в 18:31, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Новоселовской в с. Перекоповка Роменского района. О пожаре сообщил сосед. На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Перекоповка, Андрияшивка, Васильевка, а также отделения дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

До приезда спасателей хозяин пытался самостоятельно укротить возгорание своего дома, но ожидаемого результата это не принесло. Прибыв на вызов, пожарные установили, что огнем охвачена крыша дома. Существовала угроза перекидывания огня на расположенную рядом хозяйственную постройку. Тушение осложняло наличие легковоспламеняющихся домашних вещей на чердаке. Для бесперебойной подачи воды на ликвидацию возгорания автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, находившейся на расстоянии 400 м от очага горения.

В 19:24 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего его распространения, в 21:05 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 2 человека и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 4 работника и 3 автомобиля местных пожарных команд.

В результате возгорания уничтожена кровля на площади 80 кв. м, перекрытие на площади 4 кв. м, повреждено перекрытие на площади 40 кв. м, вещи домашнего обихода. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.

В этот же день в 9:52 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме в с. Перетички Недригайловского района. Силами одного отделения 16-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра удалось локализовать пожар в 10:10 и в 10:23 ликвидировать его. Предполагаемая причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

В 13:56 на линию экстренного вызова поступила информация о пожаре жилого дома в пер. Слободском в г. Путивль. Дежурный караул 15-й Государственной пожарно-спасательной части локализовал возгорание в 14:33, а уже в 15:05 ликвидировал. Допустимая причина - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

Спасатели отмечают, что печи нельзя оставлять без присмотра. Также запрещается разжигать их легковоспламеняющимися жидкостями. Кроме того, дверцы топки должна быть закрыты.

Опасно включать сразу несколько мощных приборов к одной электросети, ведь это может перегрузить ее, что приведет к возникновению короткого замыкания и пожара.