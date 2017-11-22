Жительница Шостки зарезала сожителя Шосткинская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

В воскресенье, 10 декабря 2017 года, случайный прохожий обнаружил возле одного из местных кафе в г. Шостка окровавленного мужчину. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть пострадавшего. Благодаря оперативно проведенной работе полиции под руководством прокуратуры через несколько часов удалось установить лицо, причастное к гибели 52-летнего мужчины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Им оказалась 56-летняя сожительница потерпевшего. Женщина призналась в содеянном, сообщив, что во время конфликта кухонным ножом ударила мужчину в живот, защищая от него своего 25-летнего сына. Пострадавший сразу выбежал из квартиры, а через несколько минут потерял сознание. Чтобы скрыть следы преступления, женщина выбросила орудие убийства в канализационный люк под подъездом.

«Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания, ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК Украины, прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ей меры пресечения. Подозреваемой грозит от семи до десяти лет лишения свободы», - сообщил руководитель Шосткинского местной прокуратуры Игорь Зайцев.