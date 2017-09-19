Почти 13 тысяч сумчан проголосовали за проекты общественного бюджета

Выбрать лучшие из 51 проекта сумчане имели возможность онлайн через веб-платформу «Общественный проект» или в одном из 9 пунктов для бумажного голосования.
По предварительным данным, в пункты для голосования пришло более 6,1 тысячи горожан.
Данные с бумажных бланков также заносятся в веб-платформу pb.smr.gov.ua. По состоянию на 15.30 7 декабря в систему внесли информацию по почти 1450 бланкам фактически со всех участков, кроме с. Песчаного. В системе уже есть данные о голосовании 8000 жителей областного центра, которые отдали около 10 400 голосов. Напомним, что сумчане имели возможность поддержать один локальный и один общегородской проекты.
Сейчас больше всего горожане голосовали за локальные инициативы - 59% голосов.
Всем проектам, которые находились на голосовании автоматически присвоен статус «Ожидает решения». После внесения всех данных в систему, Координационный совет по вопросам общественного (партиципаторного) бюджета г. Сумы определит инициативы горожан, которые будут реализованы в 2018 году.
Всего на реализацию проектов горожан предусмотрено в следующем году 9 млн. грн., из которых 5,4 млн грн. - на локальные, а 3,6 млн грн. - на общегородские. Победителей будут определять как по количеству голосов, так и по объемам определенного финансирования.
В прошлом году около 6500 сумчан поддержали 17 проектов общественного (партиципаторного) бюджета г.Сумы.
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