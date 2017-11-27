Городские власти решили ничего не делать с пешеходным переходом возле универмага «Киев»

«Пешеходный переход, между универмагом «Киев» и «Макдональдсом» является опасным как для пешеходов, так и создает опасность ДТП для водителей. Стремительное нерегулируемое движение пешеходов практически не дает возможности пересечь пешеходный переход без нарушения ПДД (непредоставление дороги пешеходу, если он ступил на зебру). Эта проблема также в последствии, провоцирует боковые и фронтальные столкновения между авто (даже с участием полиции), а также наезды на пешеходов, которые, пересекая этот переход (которого на 8-ми полосной дороге согласно нормативам строительства быть не может (!!!)), фактически играют в русскую рулетку!
Установка светофора, или приподнятый переход (которого здесь по тем же нормам быть не может в принципе), не только усугубит ситуацию!
Решение проблемы элементарное, перенести переход на 30 метров, до перекрестка Наб. р. Стрелки -Покровский площадь. Тем самым: расстояние до остановки для пешеходов не изменится, переход будет регулируемым, нормализуется движение автомобилей, опасность наезда на пешеходов исчезнет.
Для реализации этого проекта будет достаточно демонтировать 2-3 МАФа, (которые, кстати согласно сообщениям СМИ, строились в свое время без разрешительных документов)», - писал автор петиции Русый Илья Сергеевич.
Ответ на электронную петицию:
«В течение 2016 года вопрос целесообразности функционирования нерегулируемого пешеходного перехода через Покровскую площадь от ТЦ «Универмаг «Киев» в заведение быстрого питания «McDonalds» пять раз в разных вариациях поднимался гражданами города в их петициях.
Предложения поступали, как демонтировать данный пешеходный переход, так и оставить все без изменений, или же установить светофорный объект в данном месте.
Каждое предложение подробно прорабатывалось с привлечением специалистов управления капитального строительства и дорожного хозяйства городского совета и представителей полиции, в полномочия которой отнесены функции осуществления контроля за соблюдением Правил дорожного движения его участниками.
20.09.2016 года вопрос о целесообразности функционирования пешеходного перехода в данном месте на выполнение электронных петиций Котова И. и Рыбалки М.В. был рассмотрен на заседании исполнительного комитета Сумского городского совета и принято решение №497, согласно которому автору петиции отказано в решении вопроса по ликвидации наземного пешеходного перехода между универмагом «Киев» и заведением быстрого питания «McDonalds».
02.11.2017 года на заседании городского координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения, который функционирует при исполнительном комитете Сумского городского совета как совещательный орган, и в состав которой, среди прочих, входят также представители структурных подразделений городского совета, занимающихся дорожным хозяйством в городе, управления патрульной полиции в г. Сумы и депутаты городского совета, рассматривался вопрос, поднятый в депутатском запросе депутата Сумского городского совета Перепеки И.А., по обустройству возле заведения быстрого реагирования «McDonalds» приподнятого пешеходного перехода.
После детального обсуждения данного вопроса, а также учитывая информацию управления патрульной полиции в г. Сумы об отсутствии в течение последних 4-х лет фактов ДТП с участием пешеходов, решено не инициировать проведение каких-либо изменений в режим функционирования данного нерегулируемого пешеходного перехода».
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