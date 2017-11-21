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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине обнаружили два устаревших боеприпаса

За минувшие сутки на территории области обнаружены два устаревших боеприпаса.

10 декабря в 11:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Сакуниха Недригайловского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это устаревший артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Боеприпас находился в овраге на расстоянии 1 км от жилых домов.

В тот же день подобный случай имел место в Роменском районе. В 14:40 в оперативно-спасательную службу области поступило сообщение об обнаружении 120-мм. артиллерийского снаряда в лесополосе вблизи с. Репки Роменского района. О находке сообщил местный житель, который обнаружил подозрительный предмет во время сбора хвороста.

На месте обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Устаревшие боеприпасы

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