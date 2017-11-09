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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15154

Краснопольская ОТГ расширяется

Об этом сообщил временно исполняющему обязанности главы облгосадминистрации Александр Марченко глава Краснопольской объединенной территориальной громады Юрий Яремчук.

Отчитываясь на аппаратном совещании в облгосадминистрации о социально-экономическом развитии громады, Юрий Яремчук отметил, что сейчас население общины больше 16 тысяч, но к ОТГ еще должны присоединиться населенные пункты.

«На прошлой неделе жители села Турья на собрании приняли решение о начале процедуры присоединения к нашей ОТГ», - поделился он.

По словам главі Краснопольской ОТГ, в громаде сейчас реализуется несколько важных проектов. В частности, проект обеспечения материальным оборудованием начальной школы уже завершен, продолжается создание современного учебного заведения в рамках концепции Новой украинской школы и создание современного ЦПАУ в рамках программы U-Lead с Европой. Также громада параллельно работает с ПРООН над созданием мобильного подразделения ЦПАУ по предоставлению инклюзивных услуг людям с ограниченными возможностями в сельской местности. До конца года состоится презентация этого проекта. Идет также работа по созданию Центра безопасности громад.

«Также в декабре мы примем решение об утверждении Стратегии развития нашей громады на ближайшие три года, - сообщил Юрий Яремчук. - Это будет план по развитию каждой отрасли - медицины, образования, культуры, спорта и т.д.».

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