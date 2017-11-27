В Сумах патрульная полиция поймала металлистов, разбиравших остановку Двух жителей Сум застали патрульные полицейские во время, когда те разбирали на металлолом металлические конструкции остановки общественного транспорта на улице Ивана Поддубного.

В выходной день, случайный водитель, проезжая по улице Ивана Поддубного (бывшая Воеводина), заметил двух мужчин, которые с помощью газового резака, резали на куски конструкции остановки общественного транспорта. Мужчина об увиденном сообщил в полицию.

Работники управления патрульной полиции, прибыв на место вызова, действительно застали двух граждан в возрасте 33-х и 61-го годов, которые занимались разборкой остановки. Для работы с металлом у них было все необходимое оборудование, а рядом стоял еще и автомобиль, на котором металл планировалось довезти в пункт приема металлолома.

Как сообщил полицейским, старший из мужчин, он уже давно обратил внимание на эту остановку, и у него сложилось впечатление, что она никому не нужна, потому что находится в запущенном состоянии. Поэтому вместе со знакомым решили порезать ее и сдать на металлолом, а полученные за сданный металл деньги могли бы, по его мнению, стать неплохой добавкой к пенсии.

Полиция открыла уголовное производство по ст.15 ч.3 «Покушение на преступление», ст.185 ч. 2 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.