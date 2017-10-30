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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1290

Делегация Сумщины изучала польский опыт в сфере преодоления чрезвычайных ситуаций для ОТГ

Представители служб ГСЧС и органов местного самоуправления, ответственных за безопасность и общественный порядок в регионах Украины, эксперты по вопросам децентрализации в рамках Программы Study Tours to Poland совершили учебную поездку в Варшаву и Мазовецкое воеводство.

Целью встречи было предоставление украинской стороне польского опыта в сфере управления кризисными ситуациями и изучения польского опыта создания Центров безопасности громад для того, чтобы подобные структуры построить в 2018 году в трех пилотных областях - Донецкой, Винницкой и Сумской, сообщается на сайте обласного совета.

Сумскую область представляла делегация в составе главы Краснопольской ОТГ Юрия Яремчука, первого заместителя начальника ГУ ГСЧС в Сумской области Андрея Олейникова и команды Сумского Центра развития местного самоуправления: директора центра Александра Хоруженко и, советника по вопросам децентрализации Дмитрия Лукьянца.

Делегатов ознакомили с системой кризисного управления и безопасности в Польше, с государственной системой спасения и пожаротушения. Отдельно говорили о функции Министерства внутренних дел и администрации как главного организатора системы безопасности, его компетенции и отношений: министр - воевода - представители самоуправления. Подробно ознакомили с Государственной спасательно-противопожарной системой Польши, которая построена на основе опыта Бельгии, Германии, Франции, Голландии.

«Каждый пожарный, полицейский теперь умеет остановить кровь, восстановить дыхание, использовать дефибриллятор при любых кризисных ситуациях. На это ушло 15 лет. Учили, переучивали, все изменения очень болезненные. Каждый спасатель обязан 80 часов проучиться практикам и сдать экзамен, - рассказал Александр Хоруженко. - Реформы за один день не делаются. Это тоже важно понимать. Здесь каждый понимает свою роль при авариях или катастрофах».

Показали украинским представителям Центр безопасности и предотвращения кризисных ситуаций г. Варшава. По словам Александра Хоруженко, это разрыв шаблонов и в техническом оснащении, и в философии создания атмосферы безопасного города. Не слежение за своими гражданами, а мониторинг ситуаций и реагирования там, где это необходимо. 7000 камер, ситуативные конгресс-центры, инструмент управления для современного руководителя города.

«Изучая польский опыт, совместно с Минрегионом, ГСЧС и руководителями ОТГ планируем для громад в нашей области интересные и современные решения, готовим проекты создания новой системы гражданской защиты и центров безопасности громад», - прокомментировал Александр Хоруженко.

Общество ОТГ Польша

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