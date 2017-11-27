Конотопчанин ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму

На линию «102» поступило сообщение из одного магазинов города. Продавец пожаловалась на одного из посетителей, который с прилавка магазина забрал две бутылки пива и скрылся.
«Подозреваемого задержал наряд группы реагирования патрульной полиции. Мужчина особо не спешил и ждал приезда полицейских, - комментирует Марина Панова, и.о. начальника Конотопского отдела полиции. - Когда его задержали, он признался, что грабеж совершил преднамеренно и сознательно, чтобы снова попасть за решетку. Пояснил, что таким образом пытается обеспечить себе комфортную «зимовку».
Как установили в полиции, задержанный и ранее уже отбывал наказание за имущественные преступления. Работать желания не было. К тому же, жизнь за решеткой его вполне устраивает. Сейчас в отношении него следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
9 декабря в 8:45 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи от дежурного диспетчера Сумского областного центра...
На фасаде Политехнического техникума Конотопского института СумГУ установили мемориальную доску выпускнику-АТОшнику....
Вечером, когда в продуктовых магазинах обычно полно людей, которые возвращаются с работы, 31-летний житель Сумской области и 33-летний житель Сум,...
В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и привлечение к ответственности лиц, причастных к изготовлению и продаже самогона полиция...
Роменские полицейские установили 26-летнего молодого человека, который сбил с ног и силой отобрал сумочку у молодой женщины....