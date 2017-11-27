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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3687

Конотопчанин ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму

Чтобы обеспечить себе комфортные условия зимовки - горячую пищу, кров, 37-летнего житель Конотопа совершил грабеж и вынес из магазина две бутылки пива.

На линию «102» поступило сообщение из одного магазинов города. Продавец пожаловалась на одного из посетителей, который с прилавка магазина забрал две бутылки пива и скрылся.

«Подозреваемого задержал наряд группы реагирования патрульной полиции. Мужчина особо не спешил и ждал приезда полицейских, - комментирует Марина Панова, и.о. начальника Конотопского отдела полиции. - Когда его задержали, он признался, что грабеж совершил преднамеренно и сознательно, чтобы снова попасть за решетку. Пояснил, что таким образом пытается обеспечить себе комфортную «зимовку».

Как установили в полиции, задержанный и ранее уже отбывал наказание за имущественные преступления. Работать желания не было. К тому же, жизнь за решеткой его вполне устраивает. Сейчас в отношении него следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж Конотоп

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