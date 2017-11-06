Сумчанам выплачивают пенсии за декабрь Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам города Сумы и Сумского района.

Общая потребность в средствах на декабрь текущего года составляет 247,3 млн гривен.

По состоянию на 11 декабря на их обеспечение направлены средства в объеме 77 млн гривен.

Это соответствует 10-му числу графика поденного финансирования выплаты пенсии.