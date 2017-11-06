Сумчанам выплачивают пенсии за декабрь

Общая потребность в средствах на декабрь текущего года составляет 247,3 млн гривен.
По состоянию на 11 декабря на их обеспечение направлены средства в объеме 77 млн гривен.
Это соответствует 10-му числу графика поденного финансирования выплаты пенсии.
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за декабрь 2017 года....
В пятницу, 24 ноября, в Сумах завершили выплату пенсий за текущий месяц....
В этом году пенсию за особые заслуги перед Украиной установлено 221 жителю Сумщины....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за ноябрь....