В СумГУ определили чемпиона сумской «Школы смеха»

В течение сезона десять школьных команд со своими «звездными» тренерами из числа известных игроков КВН учились веселить зрителя. Финалисты сыграли полотно с тренером, СТЭМ с не менее звездным другом тренера и музыкальный номер.
В финале соревновались 5 самых достойных пар. А именно: Абрам Оганесян («Николь Кидман») и «Котлетки младшие» (школа № 27); Денис Ловчев («Гостиница 72») и «Почти женская школьная сборная»; Андрей Иолкин («Вот эти парни») и «Просперитас» (гимназия «Просперитас»); Альберт Лалаян («Николь Кидман») и «Нарасхват» (школа №20); Илья Бондаренко («Гостиница 72») и «Моно-Лиза» (школа №12).
Кубок победителя и путевку на Всеукраинский фестиваль завоевала «Почти женская школьная сборная» (сумские школы № 9, 10, 29).
Титул лучшей актрисы получила Алина Трушина («Котлетки младшие») из школы №27.
Лучшим актером сезона стал ученик школы №29 Александр Скляр («Почти женская школьная сборная»), сообщает сайт вуза.
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