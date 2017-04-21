В СумГУ определили чемпиона сумской «Школы смеха» 10 декабря в Сумском государственном университете состоялась заключительная игра второго сезона «Школы смеха» - аналога телевизионного проекта «Лига смеха».

В течение сезона десять школьных команд со своими «звездными» тренерами из числа известных игроков КВН учились веселить зрителя. Финалисты сыграли полотно с тренером, СТЭМ с не менее звездным другом тренера и музыкальный номер.

В финале соревновались 5 самых достойных пар. А именно: Абрам Оганесян («Николь Кидман») и «Котлетки младшие» (школа № 27); Денис Ловчев («Гостиница 72») и «Почти женская школьная сборная»; Андрей Иолкин («Вот эти парни») и «Просперитас» (гимназия «Просперитас»); Альберт Лалаян («Николь Кидман») и «Нарасхват» (школа №20); Илья Бондаренко («Гостиница 72») и «Моно-Лиза» (школа №12).

Кубок победителя и путевку на Всеукраинский фестиваль завоевала «Почти женская школьная сборная» (сумские школы № 9, 10, 29).

Титул лучшей актрисы получила Алина Трушина («Котлетки младшие») из школы №27.

Лучшим актером сезона стал ученик школы №29 Александр Скляр («Почти женская школьная сборная»), сообщает сайт вуза.