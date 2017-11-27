Стали известны подробности смертельной трагедии в Шостке Пытаясь защитить сына от сожителя, 56-летняя женщина ударила мужа ножом в живот.

В Шосткинский отдел полиции поступило сообщение от оператора «скорой помощи» о том, что возле одного из городских кафе было найдено тело мужчины с ножевым ранением в живот. На место сразу выехала следственно-оперативная группа полиции.

Как установили правоохранители, умершему было 52 года, он местный. Медиков вызвала женщина, которая, якобы, проходя мимо кафе, увидела незнакомца, который плохо себя чувствовал.

«Проведя ряд неотложных оперативно-розыскных мероприятий, наши сотрудники по «горячим следам» установили подозреваемую, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Ею оказалась 56-летняя жительница Шостки, которая, собственно, и вызвала медиков. К тому же, она оказалась еще и сожительницей умершего мужчины».

По словам женщины, во время совместного употребления спиртных напитков в ее квартире возник конфликт с рукоприкладством между ее 25-летним сыном и сожителем. Пытаясь защитить потомка, она ударила ножом в живот гражданского мужа. После этого раненый самостоятельно покинул жилье, а она, осознавая всю серьезность ситуации, бросилась за ним. Нож выбросила в канализационный люк возле подъезда и вызвала «скорую», найдя сожителя возле кафе.

Правоохранители задержали подозреваемую, она находится в изоляторе временного содержания. В отношении нее открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего». За содеянное женщине грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.