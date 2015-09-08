Сумщина предоставила 5,5 млн грн шефской помощи воинским частям

Как доложил на аппаратном совещании временно исполняющему обязанности председателя облгосадминистрации Александр Марченко начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами и мобилизационной работы облгосадминистрации Виталий Тимошенко, при поддержке облгосадминистрации, депутатского корпуса областного совета, районных и городских бюджетов для оказания шефской помощи военным формированием, дислоцирующихся на территории Сумщины, было выделено более 5,5 миллиона гривен.
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