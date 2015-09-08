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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумщина предоставила 5,5 млн грн шефской помощи воинским частям

По этому показателю ОК «Север» призналСумщину одной из лучших областей, находящихся в зоне ответственности командования.

Как доложил на аппаратном совещании временно исполняющему обязанности председателя облгосадминистрации Александр Марченко начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами и мобилизационной работы облгосадминистрации Виталий Тимошенко, при поддержке облгосадминистрации, депутатского корпуса областного совета, районных и городских бюджетов для оказания шефской помощи военным формированием, дислоцирующихся на территории Сумщины, было выделено более 5,5 миллиона гривен.

Общество Помощь военным

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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