Сумщина предоставила 5,5 млн грн шефской помощи воинским частям По этому показателю ОК «Север» призналСумщину одной из лучших областей, находящихся в зоне ответственности командования.

Как доложил на аппаратном совещании временно исполняющему обязанности председателя облгосадминистрации Александр Марченко начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами и мобилизационной работы облгосадминистрации Виталий Тимошенко, при поддержке облгосадминистрации, депутатского корпуса областного совета, районных и городских бюджетов для оказания шефской помощи военным формированием, дислоцирующихся на территории Сумщины, было выделено более 5,5 миллиона гривен.