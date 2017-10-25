За сумским судьей-переселенцем круглосуточно следят СБУ?

В нем судья рассказывает о давлении со стороны работников СБУ. Так, в заявлении №3274/0/6-17 говорится, что у И.Бычкова находится два уголовных производства, досудебное расследование по которым проводилось и было завершено следователями управления СБУ в Сумской области, окончательные решения по этим делам еще не приняты, пишет Закон и бизнес.
Служитель Фемиды сообщает, что в июне его вызвали в областное управление СБУ, якобы из-за того, что он переселенец. С ним провели 15-минутную беседу и даже не попросили показать соответствующую справку, которая подтверждала его статус.
Судья считает, что эта встреча была давлением на него, как на судью. Кроме того, он отмечает, что с тех пор его мобильный телефон находится на прослушивании без законных на то оснований.
Также он убежден, что в его рабочем кабинете установлены приборы аудио- и видеонаблюдения. А в арендованной им квартире произошло проникновение и незаконный досмотр.
Поэтому судья обращается в Совет, чтобы она разобралась с противоправными действиями со стороны силовиков.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли террористический акт на одном из военных объектов Сумщины....
Соответствующий приказ о назначении Юрия Гончарова на должность начальника управления СБУ в Черниговской области президент Украины подписал сегодня, 14 ноября....
Разоблачен руководитель фермерского хозяйства, который пытался подкупить сотрудника СБУ....
13-16 ноября в Сумах и Сумском районе состоятся плановые антитеррористические и контрдиверсионные тактико-специальные учения....
Высший совет правосудия 24 октября 2017 года принял решение отрядить судью Апелляционного суда Донецкой области Елену Беляеву в Апелляционный суд...