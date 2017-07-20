Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4699

В Сумах разыграют кубок Украины по настольному теннису

14-16 декабря в Сумах пройдут сразу два кубка Украины по настольному теннису.

В спортзале УАБД съедутся лучшие мужские и женские команды Украины. Начало соревнований в 10.00. Торжественное открытие 14 декабря в 13.00. Вход свободный.

Фото
Спорт Настольный теннис

По тематике

27.11.2017 12:17

Сумские теннисистки проиграли во Франции

24 ноября прошли первые матчи третьего раунда Кубка Европы по настольному теннису среди женских команд....

10.10.2017 10:48

Сумские теннисисты стартовали в Чернигове

Первый тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди мужчин в Суперлиге проходил 6-8 октября в Чернигове....

09.10.2017 16:41

В Сумах играли лучшие теннисистки Украины

5-7 октября в Сумах отыграли первый тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в женской Суперлиге....

03.10.2017 11:04

Сумские теннисистки вышли в следующий круг кубка Европы

30 сентября – 1 октября в Люксембурге прошли игры первого этапа кубка Европы по настольному теннису....

20.07.2017 09:58

Сумские теннисисты получили соперников в Кубке Европы

В Португалии состоялась жеребьевка Кубка Европы по настольному теннису - второго по престижности клубного турнира Старого Света....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.