В Сумах разыграют кубок Украины по настольному теннису

В спортзале УАБД съедутся лучшие мужские и женские команды Украины. Начало соревнований в 10.00. Торжественное открытие 14 декабря в 13.00. Вход свободный.
24 ноября прошли первые матчи третьего раунда Кубка Европы по настольному теннису среди женских команд....
Первый тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди мужчин в Суперлиге проходил 6-8 октября в Чернигове....
5-7 октября в Сумах отыграли первый тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в женской Суперлиге....
30 сентября – 1 октября в Люксембурге прошли игры первого этапа кубка Европы по настольному теннису....
В Португалии состоялась жеребьевка Кубка Европы по настольному теннису - второго по престижности клубного турнира Старого Света....