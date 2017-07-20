В Сумах разыграют кубок Украины по настольному теннису 14-16 декабря в Сумах пройдут сразу два кубка Украины по настольному теннису.

В спортзале УАБД съедутся лучшие мужские и женские команды Украины. Начало соревнований в 10.00. Торжественное открытие 14 декабря в 13.00. Вход свободный.