Сумские «Вороны» принимали второй тур чемпионата по флорболу

В Сумы на турнир под эгидой Украинской федерации флорбола (в Украине есть еще Всеукраинская федерация флорбола, в чемпионате которой сумчане тоже участвуют) съехались 4 команды, которые сыграли по кругу:
«Вороны» (Сумы) – «Biters» (Полтава) 8:5
«Biters» - «Викинги» (Киев) 5:4
«Викинги» - «Вороны» 4:4
«Biters» - «Запорожье» 6:3
«Викинги» - «Запорожье» 0:5 (техническое поражение)
«Вороны» - «Запорожье» 6:7
После двух туров на счету «воронов» 14 очков в 7 играх, у «Запорожья» - 10, у полтавчан – 9, у «Викингов» - 4.
9-10 декабря Сумы будут принимать второй тур чемпионата Украины по флорболу среди мужских команд I лиги....
11-12 ноября в Борисполе прошел первый тур чемпионатов Украины по флорболу среди юниоров 2003-2010 г.р....
На выходных в Киеве разыграли Кубок Украины по флорболу....
На выходных в столице прошел открытый чемпионат Украины по флорболу....
На выходных во Львове прошли финальные игры чемпионата Украины по флорболу....