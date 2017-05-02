Сумские «Вороны» принимали второй тур чемпионата по флорболу 9-10 декабря в спортзале СумГу прошли игры второго тура чемпионата Украины по флорболу в группе «Восток» первой лиги.

В Сумы на турнир под эгидой Украинской федерации флорбола (в Украине есть еще Всеукраинская федерация флорбола, в чемпионате которой сумчане тоже участвуют) съехались 4 команды, которые сыграли по кругу:

«Вороны» (Сумы) – «Biters» (Полтава) 8:5

«Biters» - «Викинги» (Киев) 5:4

«Викинги» - «Вороны» 4:4

«Biters» - «Запорожье» 6:3

«Викинги» - «Запорожье» 0:5 (техническое поражение)

«Вороны» - «Запорожье» 6:7

После двух туров на счету «воронов» 14 очков в 7 играх, у «Запорожья» - 10, у полтавчан – 9, у «Викингов» - 4.