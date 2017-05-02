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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:0978

Сумские «Вороны» принимали второй тур чемпионата по флорболу

9-10 декабря в спортзале СумГу прошли игры второго тура чемпионата Украины по флорболу в группе «Восток» первой лиги.

В Сумы на турнир под эгидой Украинской федерации флорбола (в Украине есть еще Всеукраинская федерация флорбола, в чемпионате которой сумчане тоже участвуют) съехались 4 команды, которые сыграли по кругу:

«Вороны» (Сумы) – «Biters» (Полтава) 8:5

«Biters» - «Викинги» (Киев) 5:4

«Викинги» - «Вороны» 4:4

«Biters» - «Запорожье» 6:3

«Викинги» - «Запорожье» 0:5 (техническое поражение)

«Вороны» - «Запорожье» 6:7

После двух туров на счету «воронов» 14 очков в 7 играх, у «Запорожья» - 10, у полтавчан – 9, у «Викингов» - 4.

Спорт Вороны Флорбол

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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