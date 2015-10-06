Задержан директор благотворительного фонда, который «нагрелся» на продаже конфискованных авто

Напоминаем, что прокуратурой Сумской области еще 13 октября 2017 года указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Поскольку он избегал общения с органом досудебного расследования, был объявлен в розыск.
Сейчас правоохранители сопровождают его из Львовской области в г. Сумы для избрания меры пресечения и проведения соответствующих следственных действий.
Как уже сообщалось, прокуратурой и сотрудниками СБУ в Сумской области установлено, что по решению комиссии по распоряжению имуществом указанному фонду безвозмездно предоставлено для использования в благотворительных целях 82 транспортных средства, которые были конфискованы государством и не реализованы. Отчуждение такого имущества возможно исключительно при условии уплаты пошлины и других налогов и сборов. При этом подозреваемый зарегистрировал и учел по благотворительному фонду лишь 14 транспортных средств, а остальные реализовал как запчасти, не уплатив при этом обязательные платежи в бюджет.
Таким образом, руководитель благотворительного фонда причинил ущерб государственным интересам в виде невозможности предоставления социально-незащищенной, малообеспеченной категории граждан и инвалидам транспортных средств, а также непоступления налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет на общую сумму 3 млн 276 тыс грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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