Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3429

Задержан директор благотворительного фонда, который «нагрелся» на продаже конфискованных авто

На основании постановления суда при въезде в Украину из Польши в понедельник, 11 декабря 2017 года, задержан руководитель благотворительного фонда социальной защиты (поддержки) инвалидов Сумской области «Социнвест», который, пренебрегая нравственностью благотворительной деятельности и злоупотребляя своими полномочиями, противоправно реализовал 68 транспортных средств.

Напоминаем, что прокуратурой Сумской области еще 13 октября 2017 года указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Поскольку он избегал общения с органом досудебного расследования, был объявлен в розыск.

Сейчас правоохранители сопровождают его из Львовской области в г. Сумы для избрания меры пресечения и проведения соответствующих следственных действий.

Как уже сообщалось, прокуратурой и сотрудниками СБУ в Сумской области установлено, что по решению комиссии по распоряжению имуществом указанному фонду безвозмездно предоставлено для использования в благотворительных целях 82 транспортных средства, которые были конфискованы государством и не реализованы. Отчуждение такого имущества возможно исключительно при условии уплаты пошлины и других налогов и сборов. При этом подозреваемый зарегистрировал и учел по благотворительному фонду лишь 14 транспортных средств, а остальные реализовал как запчасти, не уплатив при этом обязательные платежи в бюджет.

Таким образом, руководитель благотворительного фонда причинил ущерб государственным интересам в виде невозможности предоставления социально-незащищенной, малообеспеченной категории граждан и инвалидам транспортных средств, а также непоступления налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет на общую сумму 3 млн 276 тыс грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Социнвест
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

13.10.2017 16:50

Прокуратура ищет главу благотворительного фонда, который продал 68 конфискованных авто

На Сумщине разоблачен руководитель благотворительного фонда, из-за преступной деятельности которого бюджет потерял более 3 млн грн, а соответствующая категория лиц...

Сумские милиционеры получили помощь для реабилитации раненых в зоне АТО
06.10.2015 14:47

Сумские милиционеры получили помощь для реабилитации раненых в зоне АТО

Для лечения и реабилитации раненых правоохранителей волонтеры передали медицинской службы УМВД области медицинских и санитарных средств на сумму около 10...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.