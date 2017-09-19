Сумские самбисты взяли медали чемпионата Украины

Сумские спортсмены завоевали две награды в разделе «спортивное самбо».
Бронзовыми призерами стали: Анна Герман в весовой категории до 68 кг и Давид Маилян в весе до 62 кг.
На выходных в Киеве проходил чемпионат Украины по самбо среди кадетов....
В Салониках (Греция) состоялся чемпионат мира по борьбе самбо среди ветеранов....
11 октября вечером автобус с молодежной сборной Украины по самбо попал в аварию под Воловцом Закарпатской области....
1 октября в Харькове прошло Открытое первенство Харьковской области по самбо....
Во время Кубка Украины и Всеукраинского турнира по борьбе самбо, которые состоялись в г. Белгород-Днестровский (Одесская область) сумские спортсмены завоевали...