В Сумской мэрии выборочно рассылают материалы на исполком его членам?

Член исполкома Виталий Моисеенко возмутился тем, что только за день до заседания, на предисполкоме, он получил все материалы на заседание.
- Я неоднократно просил, чтобы мне хотя бы в четверг перед исполкомом присылали на электронку материалы, - обратился он к Виктору Волонтырцу, бывшему управделами исполкома. – Это же каменный век печатать столько на бумаге.
- Я думаю, вы передергиваете, - ответил первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Мы учтем это.
- Я не знаю, может, это такое отношение только ко мне и к Нагорному (члены исполкома по квоте БПП «Солидарность» - Ред.)?
Кроме того, оказалось, что на сайте мэрии висит повестка дня из 22 вопросов, а сегодня уже выносится 60.
- Сюда вошли неотложные вопросы по детям, лимитам на энергоносители и т.д., - ответил В.Волонтырец. – Вчера на предисполкоме мы их внесли на заседание, никто не был против.
- Но на сайте до сих пор висит список из 22, почему?
- Мы учтем все замечания в работе, - снова ответил В.Войтенко.
Также договорились рассылать на электронную почту всем членам исполкома все проекты решений.
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