В Сумах спасатели провели демеркуризацию в многоэтажке

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 3-й Государственной пожарно-спасательной части.
Как выяснилось, хозяйка квартиры разбила измерительный прибор в одной из комнат, из-за чего произошла утечка опасного вещества. Спасатели собрали около 2 г ртути и провели демеркуризацию помещения.
Помните: ртуть - ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки - это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Не позволяйте детям играть с медицинскими термометрами. Если вы обнаружили разлитую ртуть, необходимо оградить место разлива и сообщить специалистов Службы спасения по телефону «101».
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