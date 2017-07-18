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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели провели демеркуризацию в многоэтажке

11 декабря в 18:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что разбился медицинский ртутный термометр, в результате чего произошел разлив ртути в одной из комнат квартиры 10-этажного жилого дома на проспекте Шевченко в г. Сумы.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 3-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, хозяйка квартиры разбила измерительный прибор в одной из комнат, из-за чего произошла утечка опасного вещества. Спасатели собрали около 2 г ртути и провели демеркуризацию помещения.

Помните: ртуть - ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки - это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Не позволяйте детям играть с медицинскими термометрами. Если вы обнаружили разлитую ртуть, необходимо оградить место разлива и сообщить специалистов Службы спасения по телефону «101».

Общество Ртуть

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