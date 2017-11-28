Вторая лига: конотопские футзалисты обыграли черниговчан

Конотопский «Локомотив» принимал команду «Академия-ЧНТУ» из Чернигова.
В ходе первого тайма соперники проверяли оборону и профессионализм вратарей. Счет открыл «Локомотив», но ответ не заставил себя ждать и буквально за минуту «академики» сравняли счет.
Во втором тайме «железнодорожники» перешли в наступление и начали забивать голы. Результат - 8:2.
Напомним, в другом матче группы 2 роменский «Рятувальник» обыграл в гостях «Сумыхимпром-СДПУ».
7 декабря состоялся первый матч чемпионата Украины по футзалу в зоне 2 второй лиги....
Сегодня, 7 декабря, в Сумах пройдет матч второй лиги чемпионата Украины по футзалу....
2 декабря МФК «СумДУ» играл в Одессе против местной команды «МКВ»....
В субботу, 2 декабря, команда Сумского государственного университета в рамках третьего тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги сыграет в...
Прошла жеребьёвка календаря соревнований во Второй лиге чемпионата Украины по футзалу....