Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:01167

Вторая лига: конотопские футзалисты обыграли черниговчан

9 декабря в спортивном зале Конотопской школы №7 прошла игра первого тура чемпионата Украины по футзалу во второй лиге.

Конотопский «Локомотив» принимал команду «Академия-ЧНТУ» из Чернигова.

В ходе первого тайма соперники проверяли оборону и профессионализм вратарей. Счет открыл «Локомотив», но ответ не заставил себя ждать и буквально за минуту «академики» сравняли счет.

Во втором тайме «железнодорожники» перешли в наступление и начали забивать голы. Результат - 8:2.

Напомним, в другом матче группы 2 роменский «Рятувальник» обыграл в гостях «Сумыхимпром-СДПУ».

Спорт Футзал

По тематике

08.12.2017 11:46

Вторая лига: роменчане сильнее сумчан (видео)

7 декабря состоялся первый матч чемпионата Украины по футзалу в зоне 2 второй лиги....

В Сумах стартует вторая лига (трансляция)
07.12.2017 11:03

В Сумах стартует вторая лига (трансляция)

Сегодня, 7 декабря, в Сумах пройдет матч второй лиги чемпионата Украины по футзалу....

03.12.2017 18:14

Сумские футзалисты одержали первую победу в первой лиге

2 декабря МФК «СумДУ» играл в Одессе против местной команды «МКВ»....

01.12.2017 17:53

Завтрашний матч «СумДУ» в Одессе можно посмотреть онлайн (трансляция)

В субботу, 2 декабря, команда Сумского государственного университета в рамках третьего тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги сыграет в...

01.12.2017 17:31

Во второй лиге чемпионата Украины по футзалу сыграют аж 7 команд с Сумщины

Прошла жеребьёвка календаря соревнований во Второй лиге чемпионата Украины по футзалу....

Новости

Програма новорічних заходів у Сумах
08.12.2017 12:55
Кто выиграет телевизор этой зимой?
30.11.2017 17:06
Поликлиника областной больницы начала прием на Ковпака, 18 (видео)
Сегодня 13:17
Сумские лифты передали на баланс КП «Сумытеплоэнергоцентраль»
Сегодня 12:56
В Сумах нашли без вести пропавшего жителя Херсонщины
Сегодня 12:51
В Глухове микроавтобус въехал в два припаркованные авто (видео)
Сегодня 12:21
За наркотическую находку роменчанин может сесть на 3 года
Сегодня 12:18
Что чаще всего ломается в стиралке, и какие запчасти для стиральных машин нужно покупать? ®
Сегодня 11:50
В Сумах АМКУ оштрафовал на 1,6 млн грн. «распильщиков» продуктовых тендеров
Сегодня 11:49
В Бурыни спасатели оказали помощь пожилой женщине, потерявшей сознание дома
Сегодня 11:19
В Сумах прокуратура судится с исполкомом за паевые взносы
Сегодня 11:14
Вторая лига: конотопские футзалисты обыграли черниговчан
Сегодня 11:01
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.