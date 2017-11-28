Вторая лига: конотопские футзалисты обыграли черниговчан 9 декабря в спортивном зале Конотопской школы №7 прошла игра первого тура чемпионата Украины по футзалу во второй лиге.

Конотопский «Локомотив» принимал команду «Академия-ЧНТУ» из Чернигова.

В ходе первого тайма соперники проверяли оборону и профессионализм вратарей. Счет открыл «Локомотив», но ответ не заставил себя ждать и буквально за минуту «академики» сравняли счет.

Во втором тайме «железнодорожники» перешли в наступление и начали забивать голы. Результат - 8:2.

Напомним, в другом матче группы 2 роменский «Рятувальник» обыграл в гостях «Сумыхимпром-СДПУ».