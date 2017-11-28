За наркотическую находку роменчанин может сесть на 3 года

Сотрудники Роменского отдела полиции получили информацию о жителе города, который может при себе хранить наркотики. Информацию проверили. Мужчину нашли и остановили на одной из улиц города Ромны. Как оказалось, в кармане 31-летнего жителя города находился полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, внешне похожим на марихуану весом около 10 грамм.
В свое оправдание роменчанин пояснил, что наркотики он случайно нашел при прогулке по лесополосе, а носил с собой, потому что хотел позже их скурить.
Сейчас изъятое следователи направили на исследование, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств). За содеянное роменчанину может грозить до трех лет тюрьмы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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