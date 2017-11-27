В Бурыни спасатели оказали помощь пожилой женщине, потерявшей сознание дома 11 декабря в 14:30 в Службу спасения «101» поступила информация от сотрудников полиции о необходимости оказания помощи.

На телефонную линию «102» обратились жители двухэтажного многоквартирного дома на ул. Первомайская в г. Бурынь. Людей обеспокоила отсутствие их 77-летней соседки, которая проживала на первом этаже. Утром женщина двери не открывала и на телефонные звонки не отвечала.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части. Через форточку спасателям удалось открыть окно и попасть в помещение. В квартире они нашли женщину без сознания, лежащую на выходе из ванной комнаты в коридор. В это время на место прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям помогли врачам перенести пострадавшую в карету «скорой», которая доставила женщину в местное медицинское учреждение.

Всего в операции было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники 23-й государственной пожарно-спасательной части.