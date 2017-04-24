Третий предприниматель избежал наказания, прекратив предпринимательскую деятельность за неделю до принятия решений антимонопольным органом. Об этом свидетельствуют решения Коллегии №13, №14 и №15 от 29 ноября, пишут Наші гроші.
В выборку попали 47 тендеров общей ожидаемой стоимостью 18,96 млн грн, участниками которых были ООО «Мастерпродукт 2005» и двое предпринимателей - Александр Козырь и Сергей Абабий.
Они на торгах не снижали первичных ценовых предложений, использовали один IP-адрес, общий контактный номер, e-mail. Подавали справки, аналогичные по визуальному и смысловому наполнению, в которых дублировались грамматические, синтаксические или орфографические ошибки, а иногда - с одинаковыми номерами и датированы одним и тем же днем. Или же синхронно не прописывали части текста, предусмотренные в образцах справок, составленных заказчиками.
При анализе документов специалисты территориального отделения обратили внимание и на печать справок, такие как наличие двух полос разной ширины от некачественной работы принтера, расположенных в одних и тех же частях предложений по одному из тендеров предпринимателя Козыря и «Мастерпродукта 2005».
Также участники путались в регистрационных данных - например, вместо собственного адреса указывали место регистрации конкурента.
Предприниматели оказались арендаторами автомобилей «Мастерпродукта 2005». Со своей стороны, Абабий на нескольких тендерах загрузил копии санитарных книжек Юрия Чекернеева и Андрея Жихарева - водителей ООО «Сумыпродукт 2005» и «Мастерпродукта 2005». Обе фирмы принадлежит Виктору Северину и Владиславу Морозу.
В результате многочисленных нарушений антимонопольного законодательства, предприниматель Александр Козырь оштрафован на 399 тыс. грн, а ООО «Мастерпродукт 2005» - на 1,19 млн грн.
Предприниматель Абабий 20 ноября этого года, за 9 дней до принятия решения антимонопольного органа, прекратил предпринимательскую деятельность, из-за чего не может быть привлечен к ответственности.
Нарушители должны оплатить штраф в течение двух месяцев со дня получения решения антимонопольного органа или обжаловать их в судебном порядке в двухмесячный срок со дня принятия решения.
Собственниками ООО «Мастерпродукт 2005» являются сумчане Виктор Северин и Владислав Мороз. По данным «Youcontrol», в этом же составе они делят ООО «Сумыпродукт 2005» и ООО «Лидерпродукт-Регион». С 2013 года «Мастерпродукт 2005» начал регулярно получать госзаказ и с тех пор подписал соглашений на почти 53 млн грн.
В течение 2016 - марта 2017 года предприниматель Александр Козырь заключил с бюджетниками сделок на более 1,11 млн грн. А Сергей Абабий, будучи зарегистрирован как предприниматель с февраля 2016 по 20 ноября 2017 года, подписал 80 договоров на 2,09 млн грн.
Жена Абабия, Елена Абабий, в сети упоминается как бухгалтер нескольких предприятий, в частности сумских ООО «Интеграционные решения» и ПФ «ТСП «Век». В уставном фонде последнего - ноль гривен, при этом компания с 2010 года периодически получает государственные заказы, в частности, с начала года подписала с бюджетниками договоров на 1,03 млн грн. Также, фирма «Интеграционные решения» с начала года получила госзаказов на 780 тыс. грн, большая треть которых - по договорам с прокуратурой Сумской области.
Контактный номер Сергея Абабия, кроме Александра Козыря и ООО «Мастерпродукт 2005», использовали как связной еще два предпринимателя, которые поставляют бюджетникам продукты питания - Тарасенко Вадим Сергеевич и Штепа Алексей Анатольевич. Причем, контактным лицом последнего выступал Александр Козырь. На счету предпринимателя Штепы 15 подписанных с бюджетниками договоров на 266 тыс. грн. Предприниматель Вадим Тарасенко получил госзаказов на более 3,87 млн грн.
Также добавим, что чаще, чем с ООО «Мастерпродукт 2005», Абабий конкурировал с предпринимателем Альбертом Зеленским. Местные СМИ писали о частых совместных походах на гостендеры Зеленского с «Мастерпродуктом 2005», в результате которых победа доставалась последнему. Сам Зеленский, по данным «Прозорро», в период с марта 2016 года по сегодня получил госзаказов на более 1,3 млн грн.
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