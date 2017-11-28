Что чаще всего ломается в стиралке, и какие запчасти для стиральных машин нужно покупать? ® Без бытовой техники элементарные домашние дела хозяйки будут долго выполнять. Ведь представьте, сколько нужно потратить времени на то, чтобы постирать огромное количество вещей. А так нажал несколько кнопочек, насыпал стиральный порошок и можешь заниматься другими делами. А вещи сами постираются.

Вот поэтому хозяйки так дорожат помощницей. Но в один прекрасный момент она отказывается работать и что же делать: покупать запчасти для стиральных машин через интернет-магазин Patok или срочно искать деньги на покупку новой техники?

В чем скрывается неполадка?

Прежде чем паниковать и отправляться в магазин бытовой техники, поймите, в чем проблема. А вдруг можно починить?

Не сливается вода

Возможно, забился фильтр. Прочистите его. Если проблема осталась, то причина кроется в насосе. В таких случаях стоит не затягивать со сменой детали.

Вода не поступает

Для начала убедитесь в наличии воды. После проверьте дверцу техники и плотно ли она закрыта. А может прохудились нагревательный элемент или впускной клапан.

Барабан не крутится

Это может происходить при перегрузе. Но если с количеством белья все хорошо, то порвался ремень привода барабана. Но машинам, имеющим прямой привод такая ситуация не страшна. Плохо, когда не слышно двигателя. Возможно, дело в нем.

Шум при отжиме

Если появился громкий звук при отжиме, остановите стирку. Это вышли из строя подшипники.

В любом из этих случаев вам нужен совет мастера. Только он определит причину поломки. А если хотите избежать ремонта машинки, то тщательно выполняйте элементарные правила пользования.

Хотя это касается не только стиральной машины, но и другой техники. Вы ж не хотите, чтобы в один прекрасный момент у вас сгорел пылесос и вам пришлось покупать запчасти к нему из каталога интернет-магазина Patok https://patok.com.ua/catalog/zapchasti_dlya_pylesosov/. Берегите свою технику и тогда она долго прослужит.