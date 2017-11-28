Что чаще всего ломается в стиралке, и какие запчасти для стиральных машин нужно покупать? ®

Вот поэтому хозяйки так дорожат помощницей. Но в один прекрасный момент она отказывается работать и что же делать: покупать запчасти для стиральных машин через интернет-магазин Patok или срочно искать деньги на покупку новой техники?
В чем скрывается неполадка?
Прежде чем паниковать и отправляться в магазин бытовой техники, поймите, в чем проблема. А вдруг можно починить?
Не сливается вода
Возможно, забился фильтр. Прочистите его. Если проблема осталась, то причина кроется в насосе. В таких случаях стоит не затягивать со сменой детали.
Вода не поступает
Для начала убедитесь в наличии воды. После проверьте дверцу техники и плотно ли она закрыта. А может прохудились нагревательный элемент или впускной клапан.
Барабан не крутится
Это может происходить при перегрузе. Но если с количеством белья все хорошо, то порвался ремень привода барабана. Но машинам, имеющим прямой привод такая ситуация не страшна. Плохо, когда не слышно двигателя. Возможно, дело в нем.
Шум при отжиме
Если появился громкий звук при отжиме, остановите стирку. Это вышли из строя подшипники.
В любом из этих случаев вам нужен совет мастера. Только он определит причину поломки. А если хотите избежать ремонта машинки, то тщательно выполняйте элементарные правила пользования.
Хотя это касается не только стиральной машины, но и другой техники. Вы ж не хотите, чтобы в один прекрасный момент у вас сгорел пылесос и вам пришлось покупать запчасти к нему из каталога интернет-магазина Patok https://patok.com.ua/catalog/zapchasti_dlya_pylesosov/. Берегите свою технику и тогда она долго прослужит.