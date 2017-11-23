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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5183

В Сумах нашли без вести пропавшего жителя Херсонщины

Патрулируя железнодорожный вокзал, экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину, который странно себя вел.

Общаясь с ним, инспекторы обнаружили, что человек не совсем ориентируется на местности.

Во время проверки по имеющимся базам стражи порядка выяснили, что 37-летний уроженец Херсонской области уже несколько месяцев находится в розыске, как без вести пропавший в Запорожской области.

Полицейские доставили его в Сумское отделение полиции, где передали следователям.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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