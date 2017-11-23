В Сумах нашли без вести пропавшего жителя Херсонщины

Общаясь с ним, инспекторы обнаружили, что человек не совсем ориентируется на местности.
Во время проверки по имеющимся базам стражи порядка выяснили, что 37-летний уроженец Херсонской области уже несколько месяцев находится в розыске, как без вести пропавший в Запорожской области.
Полицейские доставили его в Сумское отделение полиции, где передали следователям.
Работники Середина-Будского отделения полиции разыскивают пропавшую без вести гражданку Халину Марию Ивановну, 1942 года, жительницу села Чернацкое Серединобудского района на...