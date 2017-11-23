В Сумах нашли без вести пропавшего жителя Херсонщины Патрулируя железнодорожный вокзал, экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину, который странно себя вел.

Общаясь с ним, инспекторы обнаружили, что человек не совсем ориентируется на местности.

Во время проверки по имеющимся базам стражи порядка выяснили, что 37-летний уроженец Херсонской области уже несколько месяцев находится в розыске, как без вести пропавший в Запорожской области.

Полицейские доставили его в Сумское отделение полиции, где передали следователям.