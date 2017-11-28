В Глухове микроавтобус въехал в два припаркованные авто (видео) 11 декабря, примерно в 15:30, по ул. Киево-Московской в Глухове произошло ДТП.

По предварительным данным, произошло столкновение микроавтобуса Nissan с автомобилями Renault и микроавтобусом Mercedes, припаркованными возле ветаптеки. В результате ДТП обошлось без пострадавших. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет Курьером.