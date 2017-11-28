В Глухове микроавтобус въехал в два припаркованные авто (видео)

По предварительным данным, произошло столкновение микроавтобуса Nissan с автомобилями Renault и микроавтобусом Mercedes, припаркованными возле ветаптеки.
В результате ДТП обошлось без пострадавших. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет Курьером.
На Харьковском мосту столкнулись «Ford Transit» и карета «скорой»....
Инспекторы получили сообщение о ДТП на улице Интернационалистов....
На обочине дороги Шостка-Воронеж лежит перевернутый трактор МТЗ-82....
Вечером 5 декабря на Покровской площади произошло ДТП с участием маршрутного такси №56 и автомобиля «Ford»....
Патрульные составили 2 админматериала на нетрезвую женщину, которая попала в ДТП....