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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1710

Поликлиника областной больницы начала прием на Ковпака, 18 (видео)

Поликлиника областной больницы уже переехала в помещения теперь уже бывшего психдиспансера.

С 11 декабря в поликлинике ведут прием все специалисты, за исключением логопеда, сурдолога, психотерапевта и психолога, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«В настоящее время на 4 этаже, где они должны работать идут ремонтные работы. Там они ведут прием в отдельном помещении. Об этом все знают. Есть определенные несогласованности с тем, что не все пациенты знают, часть из них приезжала на старую базу. В основном, это те, кто без направления по собственной инициативе решили, как это часто бывает, посетить областную больницу», - прокомментировала ситуацию заведующая поликлиники областной больницы Елена Азарова.

Также на Ковпака, 18, не переехал кабинет ультразвуковой диагностики и половина эндоскопического отделения. Их переселение планируют на этой неделе. Сейчас в 6-ти кабинетах поликлиники нет подвода воды. Работы доделывают. Ремонтируют и лифт. В одном из кабинетов - перепланировка.

Кроме поликлиники, на Ковпака, 18 в корпус Б переедут 5 терапевтических отделений областной больницы. В их же помещение на Троицкий переедут пациенты психоневрологического диспансера.

Общество Областная больница Психдиспансер

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