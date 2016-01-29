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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1890

Кто претендует на бюджетные средства на молодежные проекты?

В Сумах общественные организации борются за бюджетное финансирование на осуществление молодежных инициатив.

8 декабря состоялся первый этап заседания конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных предложений и проведения мониторинга выполнения программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества в сфере работы с детьми и молодежью, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка из городского бюджета в 2018 году.

Комиссия рассматривала конкурсные предложения на соответствие требованиям Порядка о проведении городского конкурса и определяла те, которые будут участвовать во втором этапе конкурса.

Среди таких следующие инициативы: «Детские праздники во дворах сумских многоэтажек» (ОО «Центр гражданских инициатив «Интеллект Сумщины»), «Профориентационная каникулярная программа «Мир профессий» (ОО «Совет молодых ученых»), «Летний интенсив по развитию навыков эффективного подростка» (ОО «Совет молодых ученых»), «День уличной музыки-2018» (ОО «Молодежное объединение Экстрим стайл»), «DIY-архитектура» (ОО «Молодежное объединение Экстрим стайл»), «Sumy Extreme Style Basket Power» (ОО «Молодежное объединение Экстрим стайл»), «Школа танца-2018» (ОО «Молодежное объединение Экстрим стайл»), «Формула горизонта» (ОО «Художественное агентство «Пространство Покордоння»), «Диалог ради согласия и мира в г. Сумы» (ОО «Сумская инициатива»), «Школьные клубы суперкниги» (ОО «Сумская инициатива»), «Выбери жизнь» (ОО «Современный формат»), «Танцевальный фестиваль «Танец моя жизнь. Кубок 9 комнат» (ОО «Современный формат»).

Из борьбы выбыл проект «Окна на улицу» (БО «Общественный фонд Сумы»), как не соответствующий требованиям Порядка проведения городского конкурса по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка из городского бюджета.

Общество Молодежные проекты

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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