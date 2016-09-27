Сумские лифты передали на баланс КП «Сумытеплоэнергоцентраль» Сегодня, 12 декабря, на заседании исполкома приняли решение передать на баланс КП «Сумытеплоэнергоцентраль» лифты в домах бывшей коммунальной собственности.

Как сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко, лифты снимаются с баланса жэков, которые обслуживают жилье в городе, и переходят только КП «Сумытеплоэнергоцентраль». Это связано с тем, что предприятие прошло проверку управления Гоструда и у него имеются достаточные квалификационные ресурсы.