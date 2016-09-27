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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:56105

Сумские лифты передали на баланс КП «Сумытеплоэнергоцентраль»

Сегодня, 12 декабря, на заседании исполкома приняли решение передать на баланс КП «Сумытеплоэнергоцентраль» лифты в домах бывшей коммунальной собственности.

Как сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко, лифты снимаются с баланса жэков, которые обслуживают жилье в городе, и переходят только КП «Сумытеплоэнергоцентраль». Это связано с тем, что предприятие прошло проверку управления Гоструда и у него имеются достаточные квалификационные ресурсы.

Общество Лифты Сумытеплоэнергоцентраль

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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