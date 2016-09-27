Сумские лифты передали на баланс КП «Сумытеплоэнергоцентраль»

Как сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко, лифты снимаются с баланса жэков, которые обслуживают жилье в городе, и переходят только КП «Сумытеплоэнергоцентраль». Это связано с тем, что предприятие прошло проверку управления Гоструда и у него имеются достаточные квалификационные ресурсы.
Сегодня, 19 сентября, во время аппаратного совещания в облгосадминистрации начальник управления ЖКХ, энергосбережения и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой докладывал о...
Работники Сумского отдела полиции задержали жителя областного центра по подозрению в совершении краж тормозных катушек лифтов....
На прошлой неделе полиция задержала вора, который обкрадывал лифты в сумских многоэтажках....
Постановлением Заречного районного суда г. Сумы 23 ноября остановлено действие решения исполнительного комитета Сумского городского совета № 168 от 06.04.2016...
На сайте мэрии появилось объявление о расчетах тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий по коммунальному...