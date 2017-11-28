В Сумах очередное ДТП с пассажирским автобусом

По предварительным данным, автомобиль «Опель», поворачивая на второстепенную дорогу, не пропустил автобус, ехавший по главной.
По словам очевидцев, водитель автомобиля и нескольких пассажиров забрала «скорая».
Обстоятельства ДТП выясняет патрульная полиция, сообщает СТС.
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