В Сумах очередное ДТП с пассажирским автобусом Авария произошла сегодня, 12 декабря на улице Металлургов в Сумах.

По предварительным данным, автомобиль «Опель», поворачивая на второстепенную дорогу, не пропустил автобус, ехавший по главной. По словам очевидцев, водитель автомобиля и нескольких пассажиров забрала «скорая». Обстоятельства ДТП выясняет патрульная полиция, сообщает СТС.