В Сумах пройдет мини-траснпортный конкурс Сумской исполком на своем очередном заседании 12 декабря принял решение о проведении транспортного конкурса на 5 маршрутах.

Опубликованный 14 ноября проект решения исполкома «О проведении конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы» предлагал определить перевозчиков по маршрутам №№ 51, 58А, 62, 63, 64, 65, пишет transport.sumy.ua.

Маршрут №51 «Песчаное – Прокофьева» на данный момент обслуживается перевозчиком ООО «СНД-Автотранс» на условиях временного договора. Маршруты №58А «Басы – Тополянская», №62 «Барановка – Аэропорт», №63 «Басы – Анновка» и №64 «Добровольная – Добровольная», для которых предполагается использовать максимум по 2 автобуса вместимостью не ниже 40 мест, имеют явный «социальный» характер и на данный момент обслуживаются коммунальным перевозчиком КП «Электроавтотранс» на условиях временных договоров. Маршрут №65 «12-й микрорайон – Автовокзал», на котором предполагалось использовать автобусы большой вместимости, еще не был запущен.

Член исполкома Эдуард Кучменко предложил не уменьшать требуемую вместимость автобусов для маршрута №51 до 23 мест, как предлагалось в проекте решения, в виду многочисленных жалоб пассажиров, чтобы не допустить дальнейшего обслуживания данного маршрута исключительно «Рутами», а также исключить приметку о возможности использования автобусов класса «А» в качестве транспортных средств для перевозки людей с ограниченными возможностями, чтобы не допустить использования лишь формально пригодных для этой цели «Рута Инва».

Несмотря на то, что согласно действующей транспортной схеме города, принятой в 2011 году, на маршрутах автобусов с номерами 50 и выше должны были использоваться транспортные средства средней вместимости из-за более высокого пассажиропотока, это предложение встретило упорное сопротивление замначальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Николая Гиценко, а также члена исполкома Виталия Зикраня, рекомендованного фракцией «Оппоблок» и представляющего общественную организацию инвалидов «Доля», аргументировавших необходимость принять проект решения в существующем виде тем, что маршрут №51 и так убыточный, и на нем никто не хочет ездить.

Принятие требований к маршруту в текущем виде поддержал и городской глава Александр Лысенко, заявивший о недопустимости столь продолжительного обслуживания маршрута на условиях временного договора. В итоге, предложение об улучшении условий в требованиях к маршруту №51 не было поддержано большинством членов исполкома.

Не меньше вопросов вызвал и маршрут №65. В ответ на предложение члена исполкома Александра Байдака исключить его из объектов конкурса, Николай Гиценко заявил о том, что иначе автобусы большой вместимости нельзя будет использовать. После продолжительной дискуссии члены исполкома поддержали предложение градоначальника таки исключить маршрут из объектов конкурса, но запустить его в пилотном режиме на условиях временного договора.