Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59171

В Сумах пройдет мини-траснпортный конкурс

Сумской исполком на своем очередном заседании 12 декабря принял решение о проведении транспортного конкурса на 5 маршрутах.

Опубликованный 14 ноября проект решения исполкома «О проведении конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы» предлагал определить перевозчиков по маршрутам №№ 51, 58А, 62, 63, 64, 65, пишет transport.sumy.ua.

Маршрут №51 «Песчаное – Прокофьева» на данный момент обслуживается перевозчиком ООО «СНД-Автотранс» на условиях временного договора. Маршруты №58А «Басы – Тополянская», №62 «Барановка – Аэропорт», №63 «Басы – Анновка» и №64 «Добровольная – Добровольная», для которых предполагается использовать максимум по 2 автобуса вместимостью не ниже 40 мест, имеют явный «социальный» характер и на данный момент обслуживаются коммунальным перевозчиком КП «Электроавтотранс» на условиях временных договоров. Маршрут №65 «12-й микрорайон – Автовокзал», на котором предполагалось использовать автобусы большой вместимости, еще не был запущен.

Член исполкома Эдуард Кучменко предложил не уменьшать требуемую вместимость автобусов для маршрута №51 до 23 мест, как предлагалось в проекте решения, в виду многочисленных жалоб пассажиров, чтобы не допустить дальнейшего обслуживания данного маршрута исключительно «Рутами», а также исключить приметку о возможности использования автобусов класса «А» в качестве транспортных средств для перевозки людей с ограниченными возможностями, чтобы не допустить использования лишь формально пригодных для этой цели «Рута Инва».

Несмотря на то, что согласно действующей транспортной схеме города, принятой в 2011 году, на маршрутах автобусов с номерами 50 и выше должны были использоваться транспортные средства средней вместимости из-за более высокого пассажиропотока, это предложение встретило упорное сопротивление замначальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Николая Гиценко, а также члена исполкома Виталия Зикраня, рекомендованного фракцией «Оппоблок» и представляющего общественную организацию инвалидов «Доля», аргументировавших необходимость принять проект решения в существующем виде тем, что маршрут №51 и так убыточный, и на нем никто не хочет ездить.

Принятие требований к маршруту в текущем виде поддержал и городской глава Александр Лысенко, заявивший о недопустимости столь продолжительного обслуживания маршрута на условиях временного договора. В итоге, предложение об улучшении условий в требованиях к маршруту №51 не было поддержано большинством членов исполкома.

Не меньше вопросов вызвал и маршрут №65. В ответ на предложение члена исполкома Александра Байдака исключить его из объектов конкурса, Николай Гиценко заявил о том, что иначе автобусы большой вместимости нельзя будет использовать. После продолжительной дискуссии члены исполкома поддержали предложение градоначальника таки исключить маршрут из объектов конкурса, но запустить его в пилотном режиме на условиях временного договора.

Общество Транспортный конкурс

По тематике

23.11.2017 11:07

В Сумах будут выбирать перевозчиков по новым условиям

Исполнительный комитет Сумского горсовета утвердил новые условия проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в городе....

21.06.2017 08:10

В Сумах выставят на конкурс три маршрута

20 июня на заседании горисполкома были приняты два решения о проведении конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего...

29.03.2017 10:12

Сумские депутаты не захотели отменять результаты транспортного конкурса

Сегодня, 29 марта, в Сумском горсовете проходит очередная сессия....

22.03.2017 14:38

Мэр Сум не хочет отменять итоги транспортного конкурса

Сегодня, 22 марта, на согласительном совете Сумского горсовета мэр Сум отказался вносить в повестку дня следующей сессии проект решения об...

10.03.2017 09:41

Сумские депутаты хотят отменить итоги транспортного конкурса

В Сумском горсовете зарегистрирован проект решения об отмене решения исполкома «О введении в действие решения конкурсного комитета по перевозке пассажиров...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.