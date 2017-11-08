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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за 11 месяцев этого года оплачено 9,5 млрд грн налогов

В течение января-ноября 2017 года в сводный бюджет поступило 9,5 млрд гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен прирост поступлений на 2,1 млрд грн или 28,6 %. Об этом сообщил начальник ГУ ГФС в Сумской области Алексей Мазуренко.

По его словам, в государственный бюджет поступило 5,5 млрд грн, местные бюджеты получили - 4 млрд гривен.

Индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 101,3 %.

Кроме того, налогоплательщики уплатили 2,9 млрд грн единого социального взноса, что на 851,2 млн грн или 40,3 % больше поступлений соответствующего периода 2016 года.

С начала года налогоплательщикам возмещено 379,2 млн грн налога на добавленную стоимость.

Общество Налоги

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