На Сумщине за 11 месяцев этого года оплачено 9,5 млрд грн налогов В течение января-ноября 2017 года в сводный бюджет поступило 9,5 млрд гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен прирост поступлений на 2,1 млрд грн или 28,6 %. Об этом сообщил начальник ГУ ГФС в Сумской области Алексей Мазуренко.

По его словам, в государственный бюджет поступило 5,5 млрд грн, местные бюджеты получили - 4 млрд гривен.

Индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 101,3 %.

Кроме того, налогоплательщики уплатили 2,9 млрд грн единого социального взноса, что на 851,2 млн грн или 40,3 % больше поступлений соответствующего периода 2016 года.

С начала года налогоплательщикам возмещено 379,2 млн грн налога на добавленную стоимость.