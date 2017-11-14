В Шостке провели чемпионат Украины по индорхоккею

В турнире приняли участие 9 команд. Команды были разбиты на две группы. По две лучшие после кругового турнира выходили в группу, которая сражалась за медали. Остальные разыгрывали места с 5 по 9.
По итогам первого этапа в финальную группу вышли ОСДЮСШОР «Олимпия 2000» (Винница), СДЮШОР «Динамо» (Сумы), «Старт» (Бердичевский район) и КДЮСШ № 1 (Черкассы).
После второго этапа места распределились следующим образом:
1. «Старт» (тр. Гарбуз Василий, Мокрицкий Евгений)
2. ОСДЮСШОР «Олимпия 2000» (тр. Кулеша Александр)
3. КДЮСШ №1 (тр. Бухольский Анатолий)
4. СДЮШОР «Динамо» (тр. Тагиева Диана)
5. ОСДЮСШОР «Олимпия» (Винница, тр. Бакум Сергей)
6. «Авангард» (Калиновка, тр. Бондарчук Виталий)
7. КДЮСШ «Барса-1» (Шостка, тр. Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав)
8. КДЮСШ «Барса-2» (Шостка, тр. Мороз Илья).
9. «Спартак» (Коростень, тр. Новак Юлия).
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