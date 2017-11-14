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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке провели чемпионат Украины по индорхоккею

8-10 декабря в Шостке прошли игры чемпионата Украины по индорхоккею среди юниоров 2000-2001 годов рождения.

В турнире приняли участие 9 команд. Команды были разбиты на две группы. По две лучшие после кругового турнира выходили в группу, которая сражалась за медали. Остальные разыгрывали места с 5 по 9.

По итогам первого этапа в финальную группу вышли ОСДЮСШОР «Олимпия 2000» (Винница), СДЮШОР «Динамо» (Сумы), «Старт» (Бердичевский район) и КДЮСШ № 1 (Черкассы).

После второго этапа места распределились следующим образом:

1. «Старт» (тр. Гарбуз Василий, Мокрицкий Евгений)

2. ОСДЮСШОР «Олимпия 2000» (тр. Кулеша Александр)

3. КДЮСШ №1 (тр. Бухольский Анатолий)

4. СДЮШОР «Динамо» (тр. Тагиева Диана)

5. ОСДЮСШОР «Олимпия» (Винница, тр. Бакум Сергей)

6. «Авангард» (Калиновка, тр. Бондарчук Виталий)

7. КДЮСШ «Барса-1» (Шостка, тр. Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав)

8. КДЮСШ «Барса-2» (Шостка, тр. Мороз Илья).

9. «Спартак» (Коростень, тр. Новак Юлия).

Спорт Индорхоккей

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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