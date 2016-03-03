Сумская область - лидер в реформировании печатной прессы В течение двух лет реформирования (2016-2017) печатных государственных и коммунальных печатных СМИ реформировано 45% изданий Сумской области.

На втором месте тернопольские издания (38%), дальше - хмельницкие, ровенские и винницкие (35%). В то же время в Киевской и Закарпатской областях окончательно не реформирована ни одна газета, сообщает Детектор медиа.

Об этом шла речь во время обсуждения итогов второго года реформирования печатных СМИ 12 декабря, организатором которого стал Центр демократии и верховенства права в партнерстве с Музеем-архивом прессы при поддержке Правительства Швеции.

По словам юристки ЦЕДЕМ Екатерины Кулиной, Сумская область, которая является лидером реформирования была той областью, в которой дотации из местных бюджетов были самые низкие, составляли всего 2%. В то же время, в Киеве дотации были на уровне 57,9%. «То есть те издания, которые получали меньше дотаций, готовы сами быстрее выйти на рынок, не испытывают зависимости, а те, кто крепко держится за дотации не спешат выходить из-под контроля государственной и местной власти», - сказала она.

По состоянию на 12 декабря всего реформировано 128 изданий, из которых 114 тех, которые выбрали первый этап реформирования. Об этом заявил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко. По его словам, на конец января 2018 года ожидается, что полностью реформируется около 200 изданий.