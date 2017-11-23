Спасатели призывают граждан быть особенно осторожными во время отопительного периода На Сумщине в текущем году зарегистрировано 1824 пожара (за аналогичный период 2016 года - 1356), на которых погибли 32 и пострадали 51 (в 2016 году - 38) человек.

Количество пожаров в жилом секторе значительно возросло в результате нарушения правил безопасности при использовании обогревательных приборов. В связи с этим спасатели в очередной раз напоминают соответствующие требования безопасности.

Если вы пользуетесь печным отоплением, регулярно следите за его состоянием и своевременно очищайте от сажи. Ни в коем случае не разводите легковоспламеняющимися жидкостями, не оставляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра или на малолетних детей.

Если же вы применяете электрообогревательные приборы, необходимо использовать только сертифицированные обогреватели. Кроме того, не стоит включать сразу несколько мощных устройств в одну электросеть, ведь это может перегрузить ее, что приведет к возникновению короткого замыкания и пожару. Если нужно высушить вещи, ни в коем случае не делайте этого на электрообогревателях, поскольку такое действие может привести к возгоранию.

Выполняя эти простые и полезные рекомендации, вы сможете предотвратить разного рода чрезвычайные события и сохранить собственное имущество и, что важнее, здоровье и жизнь свою и своих родных.