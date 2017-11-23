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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40210

Спасатели призывают граждан быть особенно осторожными во время отопительного периода

На Сумщине в текущем году зарегистрировано 1824 пожара (за аналогичный период 2016 года - 1356), на которых погибли 32 и пострадали 51 (в 2016 году - 38) человек.

Количество пожаров в жилом секторе значительно возросло в результате нарушения правил безопасности при использовании обогревательных приборов. В связи с этим спасатели в очередной раз напоминают соответствующие требования безопасности.

Если вы пользуетесь печным отоплением, регулярно следите за его состоянием и своевременно очищайте от сажи. Ни в коем случае не разводите легковоспламеняющимися жидкостями, не оставляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра или на малолетних детей.

Если же вы применяете электрообогревательные приборы, необходимо использовать только сертифицированные обогреватели. Кроме того, не стоит включать сразу несколько мощных устройств в одну электросеть, ведь это может перегрузить ее, что приведет к возникновению короткого замыкания и пожару. Если нужно высушить вещи, ни в коем случае не делайте этого на электрообогревателях, поскольку такое действие может привести к возгоранию.

Выполняя эти простые и полезные рекомендации, вы сможете предотвратить разного рода чрезвычайные события и сохранить собственное имущество и, что важнее, здоровье и жизнь свою и своих родных.

Общество Спасатели

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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