Спасатели призывают граждан быть особенно осторожными во время отопительного периода

Количество пожаров в жилом секторе значительно возросло в результате нарушения правил безопасности при использовании обогревательных приборов. В связи с этим спасатели в очередной раз напоминают соответствующие требования безопасности.
Если вы пользуетесь печным отоплением, регулярно следите за его состоянием и своевременно очищайте от сажи. Ни в коем случае не разводите легковоспламеняющимися жидкостями, не оставляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра или на малолетних детей.
Если же вы применяете электрообогревательные приборы, необходимо использовать только сертифицированные обогреватели. Кроме того, не стоит включать сразу несколько мощных устройств в одну электросеть, ведь это может перегрузить ее, что приведет к возникновению короткого замыкания и пожару. Если нужно высушить вещи, ни в коем случае не делайте этого на электрообогревателях, поскольку такое действие может привести к возгоранию.
Выполняя эти простые и полезные рекомендации, вы сможете предотвратить разного рода чрезвычайные события и сохранить собственное имущество и, что важнее, здоровье и жизнь свою и своих родных.
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