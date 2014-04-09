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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах ночью загорелись два авто (видео)

12 декабря в г. Сумы сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям дважды привлекались к ликвидации пожаров транспортных средств.

Первый вызов поступил в 1:58. По улице Мира огнем был охвачен автомобиль ВАЗ-2107, а пламя перекинулось на вплотную припаркованный микроавтобус FIAT. Уже через 6 минут после вызова на место происшествия прибыли 2 единицы техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Благодаря оперативной работе пожарных удалось предотвратить взрыв газового баллона, который находился в багажном отделении ВАЗ-2107. В 2:32 пожар был локализован, в 2:47 - ликвидирован. В результате происшествия огнем уничтожено салон автомобиля ВАЗ, повреждено правую боковую часть кузова и фару микроавтобуса FIAT.

В 2:08 в службу экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании автомобиля Volkswagen, который находился по ул. Харьковская. Сотрудниками 2-й Государственной пожарно-спасательной части в 02:30 удалось локализовать пожар и не допустить переброски огня на рядом расположенные транспортные средства. В 02:45 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожено задний бампер легковушки. Всего на месте происшествия работало 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

Право Пожар авто

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