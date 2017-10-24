На Сумщине будут штрафовать за нелегальные елки На Сумщине началась Всеукраинская природоохранная операция «Новогодняя елка».

Операция проводится с целью предупреждения проведения самовольных рубок, бесконтрольной перевозки и реализации елок ежегодно в период подготовки к новогодним праздникам в декабре и в начале января.

Госэкоинспекция предупреждает, что в соответствии со статьей 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная вырубка деревьев хвойных пород влечет наложение штрафа на граждан в размере от 85 грн до 170 грн, а на должностных лиц от 119 грн до 204 грн. В случае, если эти правонарушения совершены лицом в возрасте от 16 до 18 лет и если это лицо не имеет самостоятельного заработка, тогда штраф взыскивается с родителей или лиц, их заменяющих.

Такие требования предусмотрены статьей 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Размеры взысканий за причиненный ущерб государству в результате самовольного рубки хвойных насаждений гражданами и должностными лицами рассчитываются в соответствии с Таксами для исчисления размера вреда, причиненного лесу, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины № 665 от 23.07.2008 и Таксами для исчисления размера вреда, причиненного зеленым насаждениям в пределах городов и других населенных пунктов, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины № 559 от 08.04.1994 и составляют:

в пределах населенных пунктов за дерево диаметром:

- до 6 см - 800 грн;

- 6,1-10 см - 1152 грн;

- 10,1-14 см - 1500 грн;

- 14,1-18 см - 1852 грн;

- 18,1-22 см - 2200 грн;

за пределами населенных пунктов за дерево диаметром:

- до 10 см - 399,27 грн;

- 10,1-14 см - 703,50 грн;

- 14,1-18 см - 1806,24 грн;

- 18,1-22 см - 3707 грн.

Кроме этого, за нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира (новогодних елок) без документов, подтверждающих законность их приобретения, также предусмотрена ответственность согласно статье 88-1 Кодекса Украины с наложением штрафа на виновных лиц на сумму от 510 до 1700 грн с конфискацией объектов растительного мира или без таковой, о чем решения принимаются соответствующими местными судами. За аналогичное нарушение в пределах природно-заповедного фонда, сумма наложенного штрафа составляет 1700-3655 грн.

Инспекцией совместно с Сумским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства и Главным управлением Нацполиции в Сумской области разработан Комплексный план мероприятий по охране хвойных насаждений Сумской области от незаконных вырубок в предновогодний период 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.