Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:141

Фейковые полицейские продолжают обманывать пенсионеров

Белопольские оперативники разыскивают злоумышленников, которые обманули 70-летнюю пенсионерку. Пытаясь помочь сыну избежать несуществующей уголовной ответственности, женщина собственноручно отдала злоумышленникам, которые назвались полицейскими, четыре тысячи гривен и золотые драгоценности.

В Белопольское отделение полиции обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что днем после визита так называемых полицейских оставалась денег, золотой цепочки и кольца. По словам пенсионерки, незваные гости сами пришли в ее дом. Двое незнакомых мужчин назвались местными полицейскими и сообщили, что сын женщины является виновником ДТП, в котором пострадали люди. Они указали, что он может оказаться за решеткой, если не «решить» вопрос с пострадавшими. После чего один из них добавил, что в последнее время в полиции действительно есть такая практика. И если она сейчас найдет деньги, в отношении ее сына не будут открывать уголовного производства.

Старушка сразу согласилась на предложение аферистов и вынесла четыре тысячи гривен. А когда они сказали, что этого мало, предложила свое кольцо и цепочку. Когда злоумышленники ушли, она позвонила сыну и поняла, что ее обманули.

Сейчас работники полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и обращаются ко всем гражданам с просьбой: не впускать незнакомцев в свои дома, не общаться с малознакомыми людьми и не отдавать им своих сбережений. Проверяйте полученную информацию, особенно о родственниках или близких в полиции, ведь обычно о таких случаях рассказывают мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Белополье Мошенничество
view counter

По тематике

08.12.2017 13:53

Полиция Сум разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки 15 тысяч гривен

Мошенники, используя известную преступную схему с «сыном», который якобы попал в полицию за преступление, добились того, что заставили пожилую женщину...

08.12.2017 13:05

В Конотопе жертвой телефонных мошенников стала 88-летняя пенсионерка

Неизвестный злоумышленник, используя известную мошенническую схему, выманил у пожилой конотопчанки так называемый откуп от уголовной ответственности ее сына, который якобы...

08.12.2017 08:32

Полицейские Сумщины разыскивают аферистов, которые проводят сомнительные акции

Два одинаковых мошенничества зафиксировали конотопские и кролевецкие работники полиции, фигурантами которых являются одни и те же злоумышленники....

На Сумщине почтальон выдала бабушке пенсию сувенирными купюрами
07.12.2017 15:17

На Сумщине почтальон выдала бабушке пенсию сувенирными купюрами

Как выяснили белопольские полицейские, 51-летняя работница отделения связи выдала местной жительнице 1200 гривен пенсии, заменив половину настоящих банкнот сувенирными бумажками....

06.12.2017 15:30

Псевдополицейские обманули сумчанку почти на две тысячи долларов

«Спасая» сына от несуществующей уголовной ответственности, 65-летняя сумчанка лишилась всех своих сбережений....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.