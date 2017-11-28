Фейковые полицейские продолжают обманывать пенсионеров

В Белопольское отделение полиции обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что днем после визита так называемых полицейских оставалась денег, золотой цепочки и кольца. По словам пенсионерки, незваные гости сами пришли в ее дом. Двое незнакомых мужчин назвались местными полицейскими и сообщили, что сын женщины является виновником ДТП, в котором пострадали люди. Они указали, что он может оказаться за решеткой, если не «решить» вопрос с пострадавшими. После чего один из них добавил, что в последнее время в полиции действительно есть такая практика. И если она сейчас найдет деньги, в отношении ее сына не будут открывать уголовного производства.
Старушка сразу согласилась на предложение аферистов и вынесла четыре тысячи гривен. А когда они сказали, что этого мало, предложила свое кольцо и цепочку. Когда злоумышленники ушли, она позвонила сыну и поняла, что ее обманули.
Сейчас работники полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и обращаются ко всем гражданам с просьбой: не впускать незнакомцев в свои дома, не общаться с малознакомыми людьми и не отдавать им своих сбережений. Проверяйте полученную информацию, особенно о родственниках или близких в полиции, ведь обычно о таких случаях рассказывают мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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