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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:35384

Сумчане вновь перекрыли Прокошку (обновлено)

Сегодня, 12 декабря, жители трехдомов по ул. Кати Зеленко, Прокофьева и Харьковской вновь перекрыли проезжую часть по ул. Прокофьева.

Несколько десятков местных жителей таким образом протестуют против отключение газа в их домах, где ПАО «Сумыгаз» собирается устанавливать счетчик.

Люди ходят по пешеходному переходу. Ситуацию контролирует патрульная полиция,  которая перекрала движение. Люди периодически кричаь: " Включите газ! "

Право ПАО «Сумыгаз» Перекрытие дороги

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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