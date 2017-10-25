Сумчане вновь перекрыли Прокошку (обновлено) Сегодня, 12 декабря, жители трехдомов по ул. Кати Зеленко, Прокофьева и Харьковской вновь перекрыли проезжую часть по ул. Прокофьева.

Несколько десятков местных жителей таким образом протестуют против отключение газа в их домах, где ПАО «Сумыгаз» собирается устанавливать счетчик.

Люди ходят по пешеходному переходу. Ситуацию контролирует патрульная полиция, которая перекрала движение. Люди периодически кричаь: " Включите газ! "