Сумчане вновь перекрыли Прокошку (обновлено)

Несколько десятков местных жителей таким образом протестуют против отключение газа в их домах, где ПАО «Сумыгаз» собирается устанавливать счетчик.
Люди ходят по пешеходному переходу. Ситуацию контролирует патрульная полиция, которая перекрала движение. Люди периодически кричаь: " Включите газ! "
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